Un anno di “I tuoi primi passi nel mondo” il progetto del Comune che accompagna i nuovi nati. Giovedì 13 giugno un incontro per fare il punto con l’Amministrazione, l’Ausl, le famiglie e le attività aderenti al progetto

Giovedì 13 giugno, alle 15:30 nella Sala Dantesca alla biblioteca Classense, il sindaco Michele de Pascale e l’assessore al Commercio Massimo Cameliani presentano i dati relativi all’utilizzo della card e le attività commerciali che aderiscono al progetto “I tuoi primi passi nel mondo”, a un anno dall’avvio del progetto. Nel corso dell’evento sono previsti interventi delle attività aderenti e delle famiglie.

A seguire, “20 anni di letture di Nati per Leggere: leggere in famiglia”, a cura dell’Istituzione Biblioteca Classense: verranno presentati i dati relativi al progetto “Nati per leggere” e anticipato il calendario di iniziative in occasione del suo 20° anniversario.

Alle 17:00 l’evento prosegue con un approfondimento tematico a cura dell’Ausl dal titolo: “La lettura (e non solo) e lo sviluppo del bambino: storie, evidenze e prospettive”, relazione di Federico Marchetti, direttore del dipartimento Salute donna, infanzia ed età evolutiva e U.O. Pediatria e Neonatologia.

A seguire, “L’importanza del benessere in età pediatrica e il contrasto alle disuguaglianze nei primi 1.000 giorni di vita”, con interventi di Roberta Mazzoni, direttore del distretto socio-sanitario di Ravenna, Anna Maria Magistà, responsabile U.O. Pediatria di comunità, Giulia Silvestrini, dirigente medico dipartimento di Sanità pubblica.

Alle 19:00, conclusioni.

Per tutta la durata dell’evento:

Letture nei chiostri della biblioteca Classense a cura delle lettrici e dei lettori volontari di Nati per Leggere Ravenna.

Spazi a disposizione dei commercianti aderenti al progetto, per presentare le loro offerte alle famiglie intervenute.

Si invitano a partecipare in particolar modo le famiglie in attesa o con bambini neonati.