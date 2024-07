L’ufficio Strumentazione tecnica e controllo trasporto pesante della Polizia locale, intervenuta a supporto dell’ufficio Infortunistica stradale, ha sanzionato per irregolarità ai tempi di guida, il conducente dell’autoarticolato che nella mattina di ieri ha causato un incidente stradale senza fermarsi.

In particolare, con l’utilizzo del police controller, dallo scarico della “tessera conducente”, sono state rilevate diverse violazioni al codice della strada tutte contestate al camionista. Dalla lettura dei dati è risultato che l’uomo, in ben tre occasioni nei 28 giorni antecedenti al controllo, non aveva rispettato i prescritti riposi giornalieri, irregolarità che è costata al trasgressore oltre 750 euro, nonché la sottrazione di 7 punti dalla patente.

L’uomo inoltre, è stato indagato dagli agenti dell’ufficio Infortunistica per omissione di soccorso e fuga.