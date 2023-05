Il premio Nobel Abdulrazak Gurnah legge la Divina Commedia davanti alla tomba di Dante. Si sarebbe dovuto aprire così il Festival Delle Culture a Ravenna. Dopo la partecipazione di Gurnah alla lettura perpetua, la fiumana avrebbe dovuto accompagnare tutti i presenti in Darsena dando il via all’edizione 2023 della rassegna multiculturale, annullata invece dopo l’ondata di maltempo che ha colpito la Romagna. Gurnah ha comunque voluto essere presente a Ravenna per solidarietà e vicinanza. Ha letto il XXVI canto dell’Inferno, il canto di Ulisse, degli inganni, dei contadini che si riposano, come i residenti e i volontari di questi giorni, dopo una giornata di lavoro e guardano le lucciole.

Sabato mattina Gurnah incontrerà le scuole, 750 studenti con i quali si confronterà su espansionismo e sfruttamento coloniale e su immigrazione.