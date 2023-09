Alessandro Vitali, dirigente de Il Popolo della Famiglia a Faenza, ha presentato alla Amministrazione Faentina una proposta: “Come Popolo della Famiglia Faenza – afferma Vitali – riteniamo opportuno dedicare uno spazio pubblico della città alle Vittime dell’ Alluvione del 2023. Sono 16 i nostri conterranei che hanno tragicamente perso la vita in quelle terribili circostanze. In questa fase di lenta ricostruzione, crediamo sia dignitoso, se non doveroso, destinare un angolo della nostra città al ricordo di chi non c’è piú.

Abbiamo quindi recapitato – prosegue Vitali – all’Amministrazione la nostra proposta di mozione, affinché possa essere presa in considerazione e discussa. Suggeriamo inoltre che tale iniziativa possa essere estesa alle altre Province ed agli altri Comuni interessati, al pari di Faenza, da tali gravi perdite. Potrebbe essere un momento di vicinanza umana alla Comunità Romagnola di profondo impatto per il tessuto sociale.

Nella speranza di un buon esito circa la nostra proposta – conclude Vitali – attendiamo il responso dalla Amministrazione e restiamo a disposizione della stessa, sempre aperti al dialogo.”