E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete ettrica di media e bassa tensione, informa che, nell’ambito del piano di potenziamento del sistema elettrico in provincia di Ravenna, domani 6 dicembreeffettuerà un intervento di ammodernamento della cabina elettrica situata nel centro cittadino del comune di Castel Bolognese.

I tecnici dell’azienda elettrica procederanno allasostituzione della componentistica elettromeccanica, attraverso l’installazione di nuovi sezionatori di linea, più resistenti ed efficienti, e l’installazione di nuove apparecchiature motorizzate, dotate delle migliori innovazioni tecnologiche, utili a completare l’automatizzazione della porzione di rete elettrica interessata dall’intervento. In tal modo sarà possibile garantire una migliore qualità e continuità del servizio elettrico anche in vista del periodo natalizio. Ilavori sono inoltre necessari per prevenire guasti incipienti sulla rete elettrica il cui ripristino richiederebbe più tempo.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico, che E-Distribuzione ha programmato per domani 6 dicembre dalle ore 08:30 alle ore 16:00. Data la complessità e l’ importanza dell’intervento, non rinviabile, che interessa il centro cittadino anche l’Amministrazione comunale è stata informata dall’azienda elettrica così come tutti i clienti, attraverso affissioni dei volantini, con il dettaglio dei numeri civici, nella zona coinvolta. L’Azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e dinon commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. Di seguito le vie interessate (non sono riportati i numeri civici):piazza Borghi, piazza Bernardi, via Mazzolani, via Pallantieri, via Rondanini, via Emilia interna.

E-Distribuzione ricorda che per ogni segnalazione, relativa al funzionamento del sistema elettrico, è attivo tutti i giorni h24 ilnumero verde 803 500 indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica.