Il nuovo Dpcm chiude cinema e teatri, la senatrice Montevecchi: “Non dimentichiamo la funzione terapeutica della cultura”

Il nuovo Dpcm in vigore da oggi prevede tra le altre misure anche la chiusura di cinema e teatri, luoghi della cultura già duramente messi alla prova dal lockdown e dalle successive restrizioni messe in campo dal Governo per limitare il rischio di contagio. La senatrice Michela Montevecchi, Segretario della 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali), giunta a Ravenna in occasione dell’inaugurazione della mostra “Data mi fu Soave medicina” del fotoreporter Giampiero Corelli, si dichiara amareggiata che il decreto abbia colpito cinema e teatri e invita a non dimenticare il ruolo terapeutico svolto dalla cultura.