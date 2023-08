La nuova settimana di cinema all’Arena Borghesi riproporrà due grandi film della storia del Cinema, concluderà l’omaggio ad Ennio Morricone e tornerà a proporre i migliori film dell’ultima stagione cinematografica.

La settimana aprirà lunedì 7 agosto con Casco d’oro (96’), film recentemente restaurato dalla Cineteca di Bologna, uno dei capolavori diretti da Jacques Becker nel 1952, fra i più importanti registi francesi del Dopoguerra, amatissimo dalla Nouvelle Vague. La trama ruota tutto attorno alla storia d’amore interpretata da Simone Signoret e Serge Reggiani, due amanti senza speranza, ed è impostata sulla storia vera di Amélie Hélie, prostituta di fine Ottocento a Parigi.

La musica del film è firmata da Georges Van Parys, maestro transalpino, collaboratore di numerosi registi tra cui Luis Buñuel, René Clair, Jacques Tourneur, Jean Renoir, oltre, ovviamente a Jacques Becker

Il film sarà proiettato in lingua originale, con sottotitoli.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=GprL235B95c

Giovedì 10 agosto si concluderà l’omaggio ad Ennio Morricone, progetto centrale della stagione 2023 dell’Arena Borghesi, incentrata sulla colonna sonora, che, proprio per questo, è stata titolata Alza il volume!

Protagonista della serata dei desideri non sarà però un film, ma Don Antonio, al secolo Antonio Gramentieri, artista musicale e autore di musiche per il cinema, la televisione e la pubblicità. Proprio da questa sfera del suo lavoro, Gramentieri inizierà un viaggio, attraverso spezzoni di film, per raccontare cosa vuol dire per un musicista oggi rapportarsi con le musiche di Morricone e come mai appunto Morricone sia considerato il compositore più influente del XX secolo nell’intero panorama musicale.

Venerdì 11 agosto torna protagonista un altro grande classico della storia del Cinema, uno dei film più importanti dello Studio Ghibli e dell’animazione giapponese: Il mio vicino Totoro (86’). Il cineclub Il Raggio Verde infatti ha deciso di condividere l’iniziativa Un mondo di sogni animati ideata per l’estate da Lucky Red. La casa di distribuzione ha deciso di riportare in sala alcuni dei principali successi di Hayao Miyazaki in vista dell’uscita al cinema del nuovo film d’animazione del regista, avvenuta nei giorni scorsi in Giappone.

Il mio vicino Totoro, del 1988, è un film indispensabile per capire la filmografia di Miyazaki. È dedicato alla riscoperta del mondo rurale, concepito in una fase di forte espansione industriale del Giappone e di spopolamento delle periferie. La storia, congegnata partendo da fatti realmente accaduti a Miyazaki, racconta di due sorelle che, per rimanere vicine alla madre malata, si trasferiscono in un paesino di campagna, imparando a conoscere i segreti e il rispetto per la natura e i suoi buffi esseri soprannaturali. Un film dal doppio valore, una fiaba per bambini e un racconto contro l’imbarbarimento per gli adulti.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=kgaqt9iBHGc

Sabato 12 agosto la scelta del cineclub Il Raggio Verde è ricaduta su Il ritorno di Casanova (95’), l’ultima fatica diretta da Gabriele Salvatores, con Toni Servillo, Fabrizio Bentivoglio e la partecipazione di Natalino Balasso, candidato a 5 Nastri d’Argento.

Toni Servillo è un regista che non riesce a completare il suo film dedicato a Giacomo Casanova, in procinto di partecipare al Festival del Cinema di Venezia, consumato dalla rivalità con un giovane collega e dall’attrazione verso una giovane donna.

Inevitabile per Salvatores il confronto con 8 e mezzo di Fellini.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=WRBs7a09kig

La settimana si conclude domenica 13 agosto, quando in calendario sarà I pionieri (86’), commedia diretta dal debuttante Luca Scivoletto, ambientata in Sicilia all’inizio degli anni Novanta, quando, smarriti dalla strada intrapresa dal Partito Comunista Italiano, due amici poco più che adolescenti fuggono di casa per rifondare il campeggio dei Pionieri, storico gruppo scout di matrice appunto comunista.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=jHJnkYjmxv4

Nel mese di agosto le proiezioni inizieranno alle 21.15.

Le proiezioni dei film avverranno senza intervallo.

In caso di maltempo, la proiezione del film non verrà recuperata. In caso di interruzione dello spettacolo, causa maltempo, verrà rilasciato un buono omaggio valido per un’altra proiezione.

Biglietti

Ingresso intero: 6,50 euro

Ingresso ridotto: 6,00 euro

Categorie di legge (over 65, accompagnatore di persone con certificazione secondo legge 104/1992), titolari tessera delle biblioteche della Romagna, soci di associazioni con cui il cineclub collabora durante la stagione.

Soci ARCI (muniti di tessera): 5,00 euro

Ingresso ridotto: 4,00 euro dai 6 ai 20 anni

Ingresso gratuito: oltre ai “classici” del lunedì e nelle serate dove è specificato, l’ingresso gratuito è riservato alle persone con certificazione secondo legge 104/1992 e ai bambini sotto i 6 anni

di età.

L’Arena Borghesi aderisce alla campagna ministeriale Cinema Revolution. Per tutti i film di nazionalità europea (compresi i film realizzati nel Regno Unito), l’ingresso sarà per tutti a tariffa unica a 3,50 euro (fatta eccezione per gli aventi diritto all’ingresso gratuito)

Film di questa settimana che rientrano nella campagna Cinema Revolution: Casco d’oro, Il ritorno di Casanova, I pionieri.