Un milione e mezzo per il Dopo di Noi all’Ausl Romagna

Un milione e mezzo per il Dopo di Noi in Romagna. I fondi sono stati stanziati dalla Regione all’Ausl Romagna che avrà poi il compito di costruire sui territori i progetti per ridurre le preoccupazioni dei nuclei familiari al cui interno vivono persone con disabilità gravi. I fondi saranno destinati a iniziative per migliorare l’autonomia, l’inclusione sociale e la qualità della vita delle persone con disabilità dopo la perdita del sostegno familiare.

La cifra complessiva di quasi 6 milioni di eruo è stata suddivisa dalla Regione fra le aziende sanitarie di competenza in base al numero di residenti di ogni territorio. La programmazione delle azioni da finanziare è affidata ai 38 Distretti, nell’ambito dei Piani di zona e in collaborazione con i Comuni, le Ausl e le federazioni delle associazioni delle persone con disabilità.