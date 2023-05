I primi 60 anni dell’azienda Tinti Arturo con dedica ai volontari e agli sfollati dell’alluvione

1963-2023. Fondata come piccolo laboratorio nel 1963 dal nonno, l’azienda Tinti Arturo ha festeggiato i suoi primi 60 anni di storia sabato 6 maggio 2023. I nipoti di Arturo (terza generazione) Amedeo e Riccardo, considerata la critica situazione causata dall’alluvione di questi giorni, hanno deciso di estendere l’invito a tutti i cittadini che hanno subito danni e alle forze della protezione civile, della croce rossa, militari e civili che in queste ore sono impegnate per ristabilire la normalità sul territorio. La “Tinti Arturo s.a.s.” è una ditta artigiana specializzata nella produzione, installazione e progettazione di tende da sole, vele ombreggianti, pergole, strutture per esterni e tendaggi per interni. Il team è composto da 10 persone che hanno come priorità la soddisfazione dei clienti del territorio faentino e regionale. La passione e l’esperienza artigiana si fondono con la creatività e le abilità dei tecnici sempre attenti verso le novità del settore. Lo sguardo costante al futuro per migliorare i prodotti e migliorarsi costantemente. La qualità dei tessuti e dei prodotti permettono di ottenere ottime soluzioni sia per l’esterno che per gli interni. Alla festa, oltre a tanti amici, clienti e fornitori, hanno partecipato tanti uomini e donne impegnati nel ripristino della normalità nel territorio colpito dall’alluvione, oltre al Vice-Sindaco di Faenza Andrea Fabbri e alla Consigliera Regionale Manuela Rontini.