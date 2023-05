Ultimo saluto oggi alla camera mortuaria di Faenza a Giordano Feletti, morto a 78 anni durante la notte del 16 maggio, travolto dall’acqua del Lamone in via Della Valle, nel borgotto, dove il fiume è arrivato rompendo gli argini. Il corpo di Giordano Feletti è stato ritrovato all’esterno della sua abitazione.

Nella mattinata di venerdì, in rappresentanza del Governo, è arrivato alla camera mortuaria a porgere il proprio cordoglio alla famiglia anche il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Ad attenderlo il prefetto Castrese De Rosa, il sindaco Massimo Isola e l’assessore alla protezione civile Massimo Bosi, oltre ai rappresentanti delle forze dell’ordine.

“Sono venuto per testimoniare la vicinanza del Governo alle famiglie delle vittime dell’alluvione” ha dichiarato Zangrillo alla stampa. “Sono qui anche per testimoniare la massima attenzione che l’esecutivo ha nei confronti di questo territorio e della situazione drammatica vissuta. È evidente che questa è diventata per noi la priorità e in questo momento tutti gli sforzi sono concentrati per reperire tutte le risorse e tutti gli aiuti possibili per affrontare questa emergenza e cercare di contenere il più possibile, anche dal punto di vista dei tempi, questa prima fase per passare poi alla ricostruzione, dando così anche un segnale alla popolazione di un Governo che vuole aiutare questo territorio a pensare al futuro”.

Al termine della camera mortuaria, la salma di Giordano Feletti è stata trasportata al cimitero di Ravenna per la cremazione.