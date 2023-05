“Una solidarietà straordinaria, concreta e tempestiva” afferma Giannantonio Mingozzi, presidente del Lions Bisanzio che ieri pomeriggio, al centro di raccolta aiuti dell’Esp, ha accolto il camion e gli amici proveniente da Matera e Roseto degli Abruzzi con 10 quintali di prodotti alimentari, vestiario, pale, scope, stivali abbigliamento ed altro ancora che i volontari dell’ associazione Oasi del sorriso di Matera hanno raccolto da istituzioni, commercianti, scuole, parrocchie, imprese e singole famiglie materane e rosetane che hanno aderito all’appello “aiutiamo Ravenna”. “Due giorni fa mi hanno comunicato la loro volontà di aiuto, in particolare alcuni amici ravennati ivi trasferiti come Vittoria Corelli compagna di scuola, e in poche ore hanno dimostrato sensibilità

e capacità di coinvolgimento ammirevoli”. Mingozzi, con altri amici lions presenti come Garavini, Francesca Vagnoni, Cinzia Ghirardelli e Minghetti (che hanno poi curato la distribuzione nelle località della provincia più colpite) ha ringraziato Giovanni, Francesca e Mino Martinelli che hanno curato la raccolta ed il trasporto a Ravenna, invitandoli poi a Ravenna quando saranno ristabilite condizioni di normalità, per esprimere la riconoscenza della popolazione ravennate e dei club Lions.

Nella foto l’arrivo a Ravenna del camion di aiuti di Matera e Roseto: con la famiglia Martinelli i lions Mingozzi, Garavini, Vagnoni, Ghirardelli e Minghetti.