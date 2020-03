Visto il successo del primo appuntamento webinar, con oltre quaranta partecipanti, il Laboratorio Aperto di Ravenna prosegue la sua offerta formativa modificando i workshop precedentemente tenuti in aula, in modalità on line, che ha dato la possibilità a molti utenti non di Ravenna di seguire da casa la formazione proposta.

Il secondo appuntamento on line è il workshop su “Innovazione e nuove forme di impresa” previsto per martedì 31 marzo dalle 15 alle 16,30.

Un workshop che indaga l’epoca di cambiamento esponenziale che viviamo, dove il mondo corre sempre più veloce e l’unica certezza è il cambiamento. Michele Donati, imprenditore, divulgatore, business coach e docente del webinar, indaga il modello organizzativo che permette ad aziende leggere e agili, professionisti e gruppi informali, di uscire vincitori in questo gioco.

Grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie il Laboratorio Aperto di Ravenna, che ricordiamo essere un luogo aperto e accessibile alla cittadinanza con l’obiettivo di diffondere la cultura digitale nel territorio, ha modificato le sue attività in linea con la vocazione digitale che lo caratterizza a seguito dell’emergenza da Covid-19, in una logica di rete con i Laboratori Aperti dell’Emilia-Romagna.

Per seguire i corsi in programma il Laboratorio Aperto di Ravenna utilizza la piattaforma Webex, che permette di accedere all’aula virtuale tramite un link previa registrazione alla piattaforma stessa.

I webinar hanno una durata di due ore circa, ai quali potrebbe seguire un approfondimento con possibilità di interagire via chat con docente e partecipanti.

Per iscriversi al webinar scrivere a: ravenna@labaperti.it

Per informazioni: https://laboratorioapertoravenna.it/ – https://www.facebook.com/laboratorioapertoravenna/

Prossimo appuntamento webinar:

Giovedì 2 aprile

ore 15 – 16.30

New media e new Business: Come costruire l’esperienza delle persone nel loro viaggio per diventare clienti

Docente: Filippo Maria Vincenzi, divulgatore scientifico, web Analyst e playtester.