La Cassa di Ravenna S.p.A. e Banca di Imola S.p.A, (Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna) hanno ceduto due portafogli di crediti classificati in sofferenza nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione multioriginaror perfezionata oggi. In particolare La Cassa di Ravenna S.p.A. e Banca di Imola S.p.A. hanno ceduto crediti rispettivamente per 6 milioni e 7,2 milioni di euro alla società veicolo Luzzatti POP NPLS 2023 S.r.l.. All’operazione hanno partecipato anche altri 10 intermediari. L’emissione delle obbligazioni (“notes”) da parte del veicolo è avvenuta contestualmente al perfezionamento dell’operazione.