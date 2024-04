Il Festival Corti da Sogni compie 25 anni e festeggia con il premio Ivano Marescotti

Il Festival Corti da Sogni – Antonio Ricci giunge alla 25esima edizione e celebra la ricorrenza introducendo un nuova sezione intitolata al grande attore romagnolo Ivano Marescotti. Il premio andrà alla miglior interpretazione nell’ambito dei corti italiani finalisti.

Oltre mille i cortometraggi presentati per questa edizione, e sono stati selezionati per la fase finale solo 64, in rappresentanza di 19 paesi, testimoniando ancora il grande interesse per il festival ravennate oramai affermato non solo a livello nazionale ma anche internazionale.

In una conferenza stampa gli organizzatori del Festival hanno svelato tutte le novità e il programma di questa 25esima edizione.