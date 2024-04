La fantastica notizia per l’Italia è stata l’ammissione ai Giochi della Faentina Carlotta Ragazzini (Lo Sport è Vita Onlus) in classe 3 e di Federico Falco e Federico Crosara (entrambi tesserati per la Fondazione Bentegodi), rispettivamente in classe 1 e 2.

Gli azzurri che saranno in gara nella capitale francese saranno, dunque, cinque, avendo Giada Rossi in classe 2 e Matteo Parenzan in classe 6, portacolori del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, già conquistato il pass con i successi ottenuti agli Europei di Sheffield dello scorso settembre.

Michela Brunelli (Tennistavolo Castel Goffredo) in classe 3 dovrà aspettare il 22 aprile, quando la International Table Tennis Federation comunicherà l’allocazione degli slot relativi al doppio.

L’ultimo a giocarsi la sua chance di andare a Parigi sarà Andrea Borgato (Radiosa) in classe 1, che parteciperà dal 23 al 25 maggio al Torneo Mondiale di Qualificazione Paralimpica di Pattaya, in Thailandia, che assegnerà gli ultimi posti ai vincitori.

«Al termine di questa importante giornata – commenta soddisfatto il direttore tecnico azzurro Alessandro Arcigli – voglio fare i miei più sentiti complimenti a Giada e a Matteo, qualificati come campioni europei, e a Carlotta e ai due Federico, ammessi per la loro posizione in classifica mondiale. Entrambe le strade non erano facili e sono veramente fiero di loro. Adesso un enorme “in bocca al lupo” va a Michela e ad Andrea, affinché anche loro raggiungano l’obiettivo. Lo meritano pienamente e siamo tutti con loro».