Dopo oltre un anno di sospensione delle attività in presenza, giovedì 8 luglio, dalle 21:30, il Gruppo Astrofili Faenza riparte con le serate aperte al pubblico del secondo giovedì del mese, presso il terrazzo della palestra della scuola Carchidio-Strocchi in via Zauli Naldi 2 a Faenza.

L’incontro sarà anche trasmesso in diretta su YouTube, inaugurando la nuova serie “Usciamo a Riveder le Stelle”



La serata inizierà con il fisico Fabio Ortolani che parlerà del Sole e del suo campo magnetico, e a seguire Fabio Fabbri mostrerà con Stellarium i principali fenomeni astronomici del mese. Successivamente alla diretta, il video potrà essere visto all'indirizzo youtu.be/JnaUzDuZHZY

A seguire, con i presenti, nuvole permettendo, osservazione guidata del cielo, ad occhio nudo e con telescopi.