Sabato 19 febbraio 2022 s’è svolta la 100 km del Conero, manifestazione che ha registrato la presenza di 600 atleti con partenza da Porto Recanati ed arrivo a Largo Porto Giulio. A vincere l’ultramaratona Massimo Giacopuzzi dell’US Dolomitica con il tempo di 7 ore 1 minuto e 4 secondi seguito dall’atleta dell’Asd 100 km del Passatore Gabriele Turroni, autore del crono finale in 7 ore 15 minuti e 46 secondi e primo nella categoria SM. A chiudere il podio della classifica generale Giovanni Quaglia (Asd Podistica Valle Varaita) in 7 ore 21 minuti e 45 secondi.

La 100 km del Conero, organizzata dal Grottini Team di Recanati, ha visto Turroni ottenere il suo miglior piazzamento in una 100 km siglando anche il personal best nel crono. L’atleta faentino, recentemente, aveva ottenuto anche un piazzamento in top 10 alla 100 km d’Olanda realizzando il miglior tempo per un faentino ad una Cento.

Per quanto riguarda la 100 km del Conero, oltre alla distanza dei 100 km previsti per il circuito ufficiale, si sono svolte anche le staffette nei 50, 30 e 10×10 km. Tanti gli atleti italiani e stranieri iscritti alla Cento partita da Porto Recanati, con diversi recordman di specialità 100 km.

Simone Assirelli, presidente del gruppo sportivo 100 km del Passatore ha così commentato la prestazione di Turroni: “La prestazione di Gabriele ci rende orgogliosi, ma soprattutto premia il nostro atleta per i tanti sacrifici e per gli intensi allenamenti fatti. Gabriele è un risultato di crescita del movimento podistico romagnolo che, negli ultimi anni, è cresciuto molto, portando i romagnoli a primeggiare in Italia. Auguriamo a Gabriele di ottenere ancora molte soddisfazioni e che sia fonte di ispirazione per la crescita di tutta la squadra. Come detto venerdì: “Che sogno inseguiremmo se fossimo certi di poterlo realizzare?”