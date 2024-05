Sono arrivate medaglie per il Nuoto Sub Faenza dal Campionato nazionale di nuoto a Squadre della categoria Ragazzi andato in scena a Bologna nella fase regionale. Ottimo è stato il piazzamento del team maschile che nella classifica dell’Emilia-Romagna ha chiuso al quarto posto e buona anche la prestazione delle ragazze le quali, con una formazione tendenzialmente “giovane”, si sono classificate undicesime. La società di Faenza ha partecipato con la squadra femminile composta da Ilaria Alberani, Greta Amadei, Gaia Loreti, Iolanda Rubboli, Beatrice Tambini e con la squadra maschile formata da Luca Balestri, Giacomo Bandini, Lorenzo Dotti, Alex Gaddoni, Giulio Gondoni, Mattia Pini, Nicola Tramonti. Si è rivisto un ottimo Alex Gaddoni al rientro dopo un fastidioso infortunio, che ha vinto nei 100 e nei 200 metri farfalla ed è stato partecipe della conquista della medaglia di bronzo per la staffetta 4 per 100 stile libero assieme a Balestri, Bandini e Pini.

Sono da annoverare tre podi sfiorati ed ottimi quarti posti con primati personali notevolmente migliorati, rispettivamente per Greta Amadei nei 400 misti, Giulio Gondoni nei 200 misti e di nuovo per i ragazzi della staffetta, stavolta mista con Lorenzo Dotti Lorenzo come nuovo componente. “Mi ritengo soddisfatto del comportamento della squadra in generale– ha commentato coach Fabrizio Zani – e del fatto che, nonostante i rilevanti carichi di lavoro che i ragazzi affrontano in questo periodo, siano arrivati diversi miglioramenti personali”.

Si è conclusa la stagione sportiva per le ragazze del nuoto artistico che domenica scorsa a Casalecchio di Reno hanno disputato la Finale regionale Uisp denominata 17° Trofeo Città di Casalecchio – “Memorial Roberto Ghermandi”. I risultati hanno gratificato tutte le atlete e le allenatrici Michela Vendemmiati, Asia Quadalti e Giulia Di Domenico; sono da segnalare in particolare i secondi posti di Ludovica Bambi (Solo, Esordienti C), del Trio Esordienti C con Amanda Baracani, Sofia Cartilari, Emma Iovine, della Squadra Esordienti B, del Libero Combinato Esordienti A. Meritano menzione anche il quinto posto di Anna Pederzoli (Solo, Ragazze), il settimo di Sofia Bertaccini (Solo, Esordienti B) e del Duo Esordienti A con Matilde Melandri e Caterina Cattani, l’ottavo posto di Matilde Melandri (Solo, Esordienti A) e il nono del Duo Juniores con Martina Leoni e Antonia Luccaroni. Da ricordare che sabato scorso in piscina a Faenza si è tenuto il Saggio di nuoto artistico con una sessantina di atlete: si sono esibite le bambine del corso Pulcino e del corso Sincro Base, hanno partecipato le ragazze del corso “Avviamento”, le Master ed anche le Agoniste hanno portato i loro balletti.

Nel settore della pallanuoto giovanile la squadra Under 13 ha vinto in casa per 12 a 9 l’incontro con la Penta Modena valevole per la 14^ ed ultima giornata della stagione regolare del Campionato regionale, la cui classifica finale porta i faentini a disputare la finale per il terzo e quarto posto contro Formigine sabato 8 giugno alle 16 a Bologna.