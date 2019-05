Natura, sport e buffet con “Un Fiume di Genti”

Domenica 9 giugno si terrà la 4^ edizione di “Un Fiume di Genti”, un’escursione non competitiva lungo gli argini del fiume Lamone da Faenza a Marina Romea.

Un primo gruppo di podisti e ciclisti partirà alle ore 6.30 dalla Piazza della Libertà di Faenza. Il “traguardo” sarà il Circolo Nautico di Marina Romea, dove dalle ore 12.30 ad attendere i partecipanti sarà un buffet conviviale a base di pesce azzurro, pasta, dolci e vini del territorio.

Ci sarà anche la possibilità di un secondo percorso più breve sempre con partenza da Faenza e con arrivo alle ore 10.30 al Museo delle erbe palustri di Villanova di Bagnacavallo, dove sono in programma una visita guidata e una merenda con prodotti tipici del territorio prima del ritorno a Faenza.

È possibile iscriversi entro lunedì 3 giugno in diversi punti sul territorio (elenco completo sul sito www.stradadellaromagna.it). La quota di partecipazione è di € 15 euro (5 euro per i bambini fino ai 12 anni) e comprende, punti ristoro in itinere, merenda/buffet finale, assicurazione e assistenza sanitaria.

Previa prenotazione sarà possibile rientrare in pullman (fermate Villanova – Russi – Faenza) a 5 euro a persona, anche con bici a carico. Per informazioni: info@stradadellaromagna.it – 3392747317.