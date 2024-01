Riparte bene l’Under 19 del Faenza calcio di Nicola Cavina che vince 3-0 con la Savignanese grazie ai gol di Cavolini, Zoli ed Emiliani al ritorno in campo dopo la sosta di fine anno. La squadra biancoazzurra è in testa al torneo accanto al Misano che però ha perso il confronto diretto. A un punto viaggia il Medicina che si è imposto 4-1 sulla Virtus Faenza di Alessandro Tosti, a segno con Suma.

Sabato 20 gennaio (ore 15) impegni casalinghi per entrambe: il Faenza con il Classe allo stadio “Bruno Neri”, mentre la Virtus allo “Juri Samorini” con il Bakia Cesenatico.

Cambia l’anno, ma non il trend per la squadra Under 17 Allievi Élite della Virtus guidata da Daniele Valmori, sconfitta 1-2 da Zola Predosa. Gol manfredo di Palumbo.

Stessa sorte per l’ Under 16 di Alberto Fiorentini battuta in casa 0-4dal Corticella.

Bene invece la formazione Allievi U16 della Virtus Faenza di Mattia Ravara che ha superato l’Endas Monti 3-1con i gol di Baroncini,Gaeta,Tassinari.