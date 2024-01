L’Azienda USL della Romagna, comunica che a far data dal 21 gennaio 2024, la dott.ssa Eleonora Turci cesserà il proprio incarico provvisorio di Medico di Medicina Generale e dal 22/01/2024 inizierà la propria attività di titolare di convenzione nel medesimo ambulatorio della Casa della Comunità di Castiglione (Via Vittorio Veneto n.21 – Castiglione di Ravenna).

Gli assistiti che intendono confermarla o effettuare una nuova scelta del Medico di Medicina Generale possono utilizzare le seguenti modalità operative: Fascicolo Sanitario Elettronico (www.fascicolo-sanitario.it); posta elettronica a sportellounico.ra@auslromagna.it; inviando il modulo di scelta scaricabile nella sezione allegati del sito internet aziendale (link https://www.auslromagna.it/come-fare-per/scelta-revoca-mmg-pls) compilato, firmato e completo del documento di identità del richiedente; telefono per appuntamento 0544286661.

In alternativa è possibile rivolgersi direttamente ad uno Sportello Unico CUP