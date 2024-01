Ancora un premio nazionale, il terzo, per l’Istituto Tecnico “Morigia – Perdisa”, in meno di un anno. Gli studenti della classe IV C dell’indirizzo grafico sono risultati tra i tre finalisti del Concorso scolastico nazionale “1944-2024: le stragi e le violenze sui civili in Italia nella Seconda Guerra Mondiale e nei conflitti armati recenti” realizzato da Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG) in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, vincendo il secondo premio nella sezione video.

Un’altra classe del Morigia – Perdisa aveva vinto il primo premio, sempre nella sezione video, nella passata edizione del concorso. La premiazione, che si svolgerà in concomitanza con la celebrazione della Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, si terrà a Roma, il prossimo 31 gennaio, alle ore 10.00, presso l’Auditorium della Casa Madre dei Mutilati d’Italia (Piazza Adriana 3 – Roma), un luogo particolarmente significativo e carico di storia alla presenza del Ministro dell’Istruzione o suo delegato e di altre importanti Autorità nazionali.