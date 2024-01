E stata investita questa mattina, verso le 7,30, una ragazza 12enne che andava a scuola in bici.

Trasportata d’urgenza al Bufalini di Cesena, la piccola è stata sottoposta immediatamente alle cure necessarie, e da quanto è stato riferito per fortuna non è in pericolo di vita. A causa del violento scontro la bambina ha una frattura al bacino e una al femore e la prognosi è stata fissata in 45 giorni.

La bambina, studentessa della scuola media Ricci – Muratori di Ravenna, è stata investita da un auto condotta da una 60enne, mentre attraversava la strada.