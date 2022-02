Il 2022 ha portato un prestigioso riconoscimento a una delle autrici della casa editrice faentina Tempo al Libro: la modiglianese Alberta Tedioli è stata infatti nominata componente del comitato scientifico per la salvaguardia e la valorizzazione dei dialetti dell’Emilia Romagna previsto dalla legge regionale 16/2014.

L’inserimento in questo importante comitato regionale rappresenta un primo traguardo per il lavoro che Alberta svolge da svariati anni a favore del dialetto locale, in collaborazione con le realtà culturali e scolastiche di Modigliana e del territorio romagnolo.

In particolare, fiore all’occhiello del curriculum di Alberta Tedioli è il libro Pruvì a dil en itagliã – parole, espressioni e detti nel dialetto della Romagna Toscana, uscito per Tempo al Libro nel 2020, in piena pandemia.

Il percorso per arrivare alla pubblicazione è stato un lavoro assiduo che ha coinvolto l’autrice e l’editore Mauro Gurioli, un lavoro condotto in gran parte per telefono a causa del lockdown, analizzando parola per parola e interpretazione per interpretazione la raccolta a cui Alberta aveva pazientemente dato vita trascrivendo le espressioni del parlato tipiche del suo paese.

Da tempo infatti la Tedioli desiderava fissare in un libro il patrimonio linguistico del quotidiano, unico e irripetibile, capace di fotografare l’identità dei romagnoli di collina. Un’operazione coraggiosa e preziosa, che ha portato all’individuazione di materiale linguistico originale e interessante non solo per i modiglianesi, ma anche per gli appassionati di cultura romagnola in genere.

La pubblicazione di Pruvì a dil en itagliã, unitamente alle altre iniziative precedenti che Alberta Tedioli ha realizzato nell’ambito della tradizione linguistica locale, le è valsa la nomina a componente del comitato scientifico regionale per la salvaguardia e la valorizzazione dei dialetti, un’attestazione di merito che rappresenta motivo di soddisfazione anche per tutta la comunità modiglianese.