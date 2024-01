Il faentino Salvatore Battiloro in gara a Sanremo al Trofeo Pizza Festival. In contemporanea con il festival della musica italiana al Teatro Ariston, per il secondo anno consecutivo, la cittadina ligure ospita la competizione fra pizzaioli ideata da Francesco Fortuna, Gennaro Galeotafiore e da Franco Buccinnà. 40 pizzaioli da tutta Italia, diverse categorie, una giuria di professionisti e i cantanti del Festival che faranno da contorno alla gara e assaggeranno le creazioni dei concorrenti.

Il trofeo è in programma dal 5 al 10 febbraio a Villa Ormond. La giuria di esperti sarà composta da pizzaioli, chef e blogger, fra cui Salvatore Lioniello, Marco Quintili, Pietro Fontana, Jessica de Vivo, Loredana Errichiello, Francesco Pucci e Wlady Nigro di Calabria Food Porn.

Salvatore Battiloro arriva al festival di Sanremo dopo essersi classificato al secondo posto, lo scorso anno, a soli 23 anni, al Campionato del mondo “Pizza senza frontiere”, nella categoria dedicata alla pizza senza glutine. Una soddisfazione immensa, durata il tempo però di un paio di mesi. Il 16 maggio, infatti, l’alluvione ha completamente sommerso Il Girasole, la pizzeria di famiglia, nel Borgotto a Faenza, in via Della Valle. Dopo un’estate di sacrifici e di duro lavoro, l’attività è stata riaperta a fine ottobre, completamente rinnovata.