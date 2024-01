ITS Maker continua a crescere e a rispondere, con i suoi corsi di specializzazione, alle esigenze delle imprese del territorio. La Fondazione ITS meccanica della regione Emilia-Romagna, infatti, apre un nuovo corso in ‘Progettazione CAD-CAM’ a Faenza, nel cuore della Romagna che riparte dopo la terribile alluvione dello scorso maggio. Il parternariato è di assoluto livello, è composto da enti locali, associazioni datoriali ed enti di formazione (Romagna Tech, Fondazione Flaminia – Tecnopolo di Ravenna, Confindustria Romagna, Comune di Faenza, IAL Emilia-Romagna, Il Sestante Romagna) e da imprese meccaniche di primo livello del territorio. Alphatauri, Tema Sinergie, Curti, Bucci Automation, Bucci Composites, Pieri. Amministrazioni, associazioni, enti e imprese che hanno voluto fortemente questa apertura di un corso di ITS Maker, la Fondazione ITS più grande della regione e tra le prime tre in Italia.

Il corso rientra nell’area progettazione materiali, percorso formativo che, come tutti i corsi ITS Maker, prevede un biennio di formazione con 2.000 ore di lezione, di cui il 40% di stage in azienda, con docenti provenienti dalle imprese. Inoltre è un corso gratuito, salvo la quota di iscrizione di 200 euro.

Il test d’ingresso per il nuovo corso faentino è previsto per il 19 febbraio 2024, le iscrizioni sono aperte fino al 15 febbraio sul sito www.itsmaker.it.

“Siamo davvero orgogliosi per questo nuovo corso – sottolinea Ormes Corradini, presidente Fondazione ITS Maker -, perché è stato richiesto da un territorio dinamico e ricco di opportunità. Non a caso imprese e istituzioni molto importanti ci affiancano in questa avventura”.

Ma qual è la figura professionale preparata dal neonato percorso di ITS Maker? L’obiettivo è formare tecnici progettisti CAD-CAM che lavorino nel mondo del manufacturing e della programmazione macchine con i più avanzati sistemi: “Gli sbocchi occupazionali sono molteplici – riprende Corradini -. I giovani che completeranno il corso potranno lavorare nelle imprese del settore automotive, motorsport, materiali compositi, meccatroniche, a partire naturalmente da quelle partner.

Cerchiamo ragazze e ragazzi motivati, che vogliano accrescere le loro competenze e divenire tecnici capaci di lavorare in aziende di valore assoluto. Non dimentichiamo – conclude il presidente di Fondazione ITS Maker – le opportunità fornite dalle borse di studio e dagli alloggi convenzionati per gli studenti fuorisede, oltre alla possibilità di accedere a esperienze di stage all’estero tramite il progetto Erasmus”.