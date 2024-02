“Il diritto alla casa è una cosa seria”: I sindacati in presidio davanti all’Acer per il rinnovo del contratto Federcasa

Una giornata di sciopero, con presidio davanti alla sede di ACER Ravenna, al culmine di una serie di iniziative di mobilitazione che hanno coinvolto le lavoratrici e i lavoratori in assemblee, e una capillare opera di sensibilizzazione dei sindaci dei Comuni della provincia: è quanto hanno messo in campo Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl a sostegno di un rinnovo contrattuale in fase di stallo e della necessità di adeguate politiche a sostegno dell’edilizia residenziale pubblica, che devono avere un ruolo sempre più centrale nell’attuale congiuntura di emergenza abitativa, aggravata da un’inflazione che riduce pesantemente la capacità di spesa dei cittadini e crea nuove sacche di povertà. Un quadro aggravato, nel territorio romagnolo, dalla disastrosa alluvione del maggio scorso, che ha colpito pesantemente il patrimonio dell’Acer e imposto gravosi carichi di lavoro aggiuntivi a un organico ridotto all’osso.