David Savorani non c’è l’ha fatta, il coronavirus si è portato via lo storico esponente della Lega faentino di soli 48 anni, era ricoverato al Bufalini di Cesena

Il ricordo del Senatore Jacopo Morrone

“Cari Amici, pochi minuti fa ho appreso la tristissima notizia della scomparsa del nostro carissimo amico David Savorani, un ‘leghista di ferro’, che tanto ha fatto per il nostro Movimento. Alla Famiglia Savorani va il pensiero più affettuoso da parte di tutta la Lega Romagna. Ciao, caro David, non ti dimenticheremo mai, nella certezza che sarai sempre con noi, nei nostri pensieri, in tutte le battaglie che affronteremo anche in tuo nome.”

Matteo Salvini

“Buon viaggio caro David, amico romagnolo.

Per anni sempre presente, sempre sorridente, sempre disponibile per tutti. Continua a seguirci ed accompagnarci da Lassù, noi andiamo avanti anche per te.”

Manuela Rontini