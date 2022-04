Lo svolgimento della LugoRun del prossimo 1° maggio determinerà delle modifiche alla viabilità.

Dalle 7 alle 13 divieto di sosta con rimozione in corso Garibaldi nel tratto compreso tra via Codazzi e piazza Trisi, in piazza Trisi (nell’area compresa tra corso Garibaldi e l’inizio della zona a traffico limitato).

Divieto di transito tra le 9.30 e le 12 in diverse strade per il solo tempo di transito della podistica, nelle strade urbane ed extraurbane, fino al termine del transito dei partecipanti e comunque fino a cessate esigenze organizzative.

Le strade e piazze interessate dall’evento sono le seguenti: piazza Mazzini (Pavaglione) – piazza dei Martiri – via della Libertà – via Risorgimento – via Acqualcalda – via di Giù – viale Europa – via Toscana – piazzale Veterani dello Sport – via Toscana – via Pescantini – via Brignani – parco del Loto – via Canale Inferiore Destra – piazzale Ferrari – via Foro Boario – via De’ Brozzi – via Circondario Ponente – via Roma – via Capozzi – via Moruzzi – via G. D’Annunzio – via Monti – via Ippolito Nievo – via Ferretti – via Collodi – via Galilei – via Rodari – via Don Ceroni – via Giovanna Righini Ricci – via Villa – via Canale Superiore Sinistra – via Balzarina – via Canaletta – via Sammartina – via Provinciale Bagnara SP 21 – via Fondagnolo – via Cantoncello – via dei Prati – via Grilli – via Castellazzo – via Zagonara – via Canaletta – via Cento – corso Garibaldi – piazza Trisi.

In questi giorni il Comune sta distribuendo un volantino ai residenti e alle attività interessate

Per qualsiasi informazione relativa all’evento è possibile consultare il sito web www.uisp.it/ravennalugo oppure rivolgersi direttamente agli uffici Uisp della sede di Lugo in piazzale Veteranidello Sport n. 4 tel. 0545.26924.