“È una notizia che non possiamo che accogliere con favore, in quanto fin da luglio avevamo chiesto alla struttura commissariale di essere fisicamente presente sul territorio”.

Così il sindaco e presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale commenta l’annuncio, da parte della struttura commissariale, dell’imminente apertura di quattro sportelli in Romagna.

“Serviranno – continua de Pascale – per dare supporto, in particolare ai periti, nella redazione delle domande per i rimborsi dei danni causati a famiglie e imprese dalle alluvioni di maggio, anche alla luce delle numerose complessità e della pesante burocrazia legata all’espletamento delle pratiche necessarie. È una risposta concreta alle tante richieste e disagi manifestati.

In particolare, per quanto riguarda il territorio della provincia di Ravenna, avevamo chiesto di includere come sede di sportello non solo Ravenna e Faenza, ma anche Lugo, perché la Bassa Romagna è indiscutibilmente uno dei territori più colpiti di tutta la Romagna per quello che riguarda l’alluvione; e tale richiesta è stata accolta.

Abbiamo naturalmente offerto alla struttura commissariale la massima disponibilità di supporto logistico e nei prossimi giorni saranno definiti tutti i dettagli”.