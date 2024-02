Grande festa alla Casa residenza anziani Giovannardi e Vecchi di Fusignano per i 100 anni della signora Angela Altini, “Angelina la Bella” come la chiamano in paese.

Angelina è la più piccola di 9 fratelli e sorelle e ha una figlia, Antonietta. Nella sua vita ha fatto tanti lavori: in campagna, nei calzaturifici di Fusignano e nelle case della città come babysitter. Ha un carattere forte, legge il giornale tutti i giorni e le piace discutere di attualità.

A farle gli auguri insieme ai familiari, agli ospiti e allo staff della struttura c’erano anche il sindaco di Fusignano Nicola Pasi e Adriano Matulli dell’Auser di Fusignano.