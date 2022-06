Il Comitato di Ravenna della Croce Rossa Italiana promuove il prossimo 9 giugno a partire dalle ore 18.30 una sfilata di moda per raccolta fondi con abiti da sposa e da cerimonia donati da “Sposa Più” che ha chiuso recentemente la propria attività.

L’evento si svolgerà nella stupenda cornice del Parco Teodorico e sfileranno circa 15 modelle con abiti da sposa e da cerimonia e abbigliamento di TWINSET che ha messo a disposizione personale e spazi, oltre alla propria professionalità nel settore.

Diverse le collaborazioni, tutte gratuite, per la realizzazione della sfilata a partire dal gruppo dei 3 saloni di parrucchieri Aribelli: Lorena Gondolini; Alessandra e Susanna; Via Veneto 5 a cui si aggiungono Tania Panizza per la conduzione della serata, Vincenzo Pioggia per la fotografia e il DJ SET Steve Cartoceti che proporrà il sottofondo musicale durante tutta la performance.

L’iniziativa di Beneficenza deve un particolare ringraziamento alla Cooperativa San Vitale e a Ristoro Teodorico che oltre a rendere disponibile i propri spazi per l’allestimento predisporrà per i partecipanti che lo desiderano un’apericena.

Tutta la cittadinanza è invitata il 9 giugno prossimo non solo per assistere ad un evento di moda ma soprattutto per contribuire ad una raccolta fondi che la Croce Rossa Italiana attraverso le diverse attività del Comitato di Ravenna mette a disposizione di chi ha bisogno.