In forma ridotta e contingentata, nei giorni scorsi, nella sala del Consiglio comunale, si è rinnovato il momento dello scambio di auguri tra l’amministrazione, presente la giunta di Palazzo Manfredi, e i dipendenti del Comune di Faenza, una iniziativa organizzata dal Cral dei dipendenti dell’Unione della Romagna Faentina. Nel corso dell’incontro c’è stata anche l’occasione di salutare i 23 dipendenti dell’Unione che nel corso del 2021 sono andati in pensione. A loro è stata consegnata una pergamena e il momento è stata l’occasione per una fotografia ricordo.

La presidente del Cral, Giovanna Camporesi, nel corso della mattinata, ha inoltre dato notizia della raccolta di beneficenza tra i soci che ha fruttato 500 euro destinati a due nuclei familiari con minori in situazione di fragilità economica che risiedono nel comune.

Il sindaco di Faenza, Massimo Isola, nel salutare i dipendenti ha ricordato il loro importante lavoro, essenziale per il funzionamento della macchina amministrativa. Al termine, mantenendo le distanze, un brindisi per le festività.