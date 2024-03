Il Comune vuole spostare in piazza della Resistenza gli autobus turistici che arrivano in piazza Baracca

Problema pullman turistici in piazza Baracca. Da tempo commercianti, ma soprattutto residenti, si lamentano per la presenza eccessiva dei pullman, e del relativo rumore. Spesso i mezzi causano disagi al traffico. Soprattutto in primavera e in autunno, quando si registrano alcuni picchi di visitatori, in particolare turisti mordi e fuggi. La destinazione piazza Baracca per i viaggi turistici, in teoria, sarebbe riservata solamente agli autobus che trasportano persone con disabilità o con difficoltà motoria. Nel 2023 sono stati 800 i permessi richiesti dagli operator. In piazza Baracca gli autobus arrivano, fanno scendere i passeggeri, che da qui hanno un tragitto facilitato per la zona Unesco, e poi si dirigono nelle loro aree riservate per sostare. In piazza Baracca infatti la fermata è consentita solo per una breve finestra temporale. Per usufruire della fermata speciale occorre un permesso, ottenibile mediante un’autocertificazione. Tuttavia, le guide hanno segnalato al Comune che non manca chi se ne approfitta. Autobus che arrivano in piazza Baracca senza alcun permesso. Nel 2022 sono state 22 le sanzioni emesse dalla polizia locale. Nel 2023 31.