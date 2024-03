Luce Caponegro, dal grande pubblico conosciuta ancora con il nome d’arte di Selen, sarà una delle concorrenti dell’Isola dei Famosi. L’indiscrezione è stata lanciata in queste ore da TvBlog. L’ex pornostar, oggi imprenditrice, già l’anno scorso era stata opzionata dagli autori del programma, ma col ruolo di “riserva”. Per l’edizione 2024, pronta a partire l’8 aprile, sarebbe arrivata la “promozione” a concorrente. Luce Caponegro non sarà però l’unica ravennate presente all’isola. Elenoire Casalegno, infatti, sempre secondo le indiscrezioni, sarà l’inviata speciale del programma a Cayo Cochinos, in Honduras, location scelta quest’anno. Il programma sarà condotto in studio da Vladimir Luxuria, che prende il posto di Ilary Blasi.