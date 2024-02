Nella sua quinta stagione al Faenza, la seconda da capitano, Luca Gabrielli, ha da poco tagliato il traguardo delle 100 partite in biancoazzurro. Il centrale bolognese, abile nel gioco aereo e nella marcatura, elemento di grande e costante rendimento, è giocatore di qualità e personalità, punto di riferimento al centro della difesa e dell’intero gruppo biancoazzurro di mister Agostino Vezzoli.

Luca Gabrielli ha dimostrato sul campo le sue doti e ha molto legato con l’ambiente, tanto che afferma: “Non mi aspettavo di raggiungere questo traguardo perchè ho cambiato spesso squadra. A Faenza ho trovato l’ambiente ideale e mi sento cucita addosso la maglia biancoazzurra. E’ come se fossi cresciuto qui, e non adottato calcisticamente come è accaduto.

Nelle stagioni precedenti Gabrielli aveva realizzato 8 reti in questa già 6. Da capitano guida con sicurezza il gruppo che vuole competere fino in fondo per conquistare la categoria superiore.

“Dobbiamo continuare a dare il massimo in ogni allenamento oltre che in partita poi faremo i conti a fine aprile” commenta Gabrielli.

La soddisfazione da parte del Faenza è espressa dal direttore sportivo Nicola Cavina: “La società è molto contenta per il traguardo che prova come Gabrielli, che è tra i migliori centrali della categoria, sia trovato bene qui e creda nel percorso che stiamo facendo assieme. C’è un reciproco rapporto di fiducia. Luca è ai primi posti nella speciale classifica dei giocatori che hanno giocato più, guidato dall’irraggiungile Davide Calderoni, 360 partite nel Faenza”.

La prossima partita, l’anticipo di sabato 10 febbraio (ore 15) allo stadio “Bruno Neri” con il Cotignola sarà la prima da avversario del portiere Riccardo Ravagli che aveva iniziato la stagione con i colori biancoazzurri e a dicembre ha lasciato la squadra dove è cresciuto dopo 72 presenze in in quattro stagioni, lui capitano della squadra Juniores che vinse il titolo regionale nel 2019.