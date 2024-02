Iniziano i lavori di manutenzione nel Molo nord (lato Milano Marittima) per la sistemazione del basamento del faro e la sostituzione delle relative ringhiere per la messa in sicurezza.

Per eseguire i lavori è necessario impedire il passaggio sul molo nel tratto che va dal faro al mare.

I lavori iniziano a metà febbraio e e si concludono entro la fine di marzo, prima di Pasqua.