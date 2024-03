Il Borgo di Faenza festeggia San Lazzaro dedicando il Carnevale agli alluvionati e ai volontari

Il Borgo sarà in festa domenica 17 marzo. 37^ edizione del Carnevale di San Lazzaro. Una festa speciale, quest’anno, dopo l’alluvione che interesserà tutta la giornata. La mattina la messa, poi la “Passeggiata del tortello” e la “Staffetta del pellicano”. Alle 14.30 il via ai carri, con gemellaggi quest’anno provenienti dalla Croazia, da Verona, da Moglia nel mantovano, da Forlì e da Solarolo. Completano il programma la mostra di Antonio Caranti e l’esposizione di moto e scooter d’epoca. Per i bambini, giostre, i giochi in legno di Kaleidos e il mago Magico Aga. Sabato invece anteprima della festa con il palio in bicicletta, partenza alle 14.30 dal chiostro della Chiesa della Commenda, e la disfida delle 4 porte del Borgo Durbecco al parco della Magione.