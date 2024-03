“Che il popolo francese sia amante della cucina gourmet con tutte le sue particolari specialità come ostriche, lumache e rane è cosa nota. Meno noto sicuramente è che “FiSH&FROG”srl azienda di Ravenna che in questi giorni compie 50 anni di attività, sia la principale esportatrice italiana di rane per la gastronomia in Francia e Svizzera. Leader fin dall’inizio in questo particolare mercato Fish&Frog è una società di successo che ha fatto del mercato delle rane la sua principale attività. Nata dalla collaborazione tra una famiglia di commercianti di Manfredonia ora alla terza (o quasi quarta) generazione di “ranivendoli” con alcuni ravennati presenti da tempo nel mercato nazionale del pesce per la ristorazione, Fish&Frog è la maggiore esportatrice di rane d’Europa con oltre 200.000 kg. lavorate all’anno. Il prodotto è catturato allo stato brado in diversi paesi europei, importato vivo a Ravenna dove viene verificato, macellato e posizionato sul mercato, fresco o congelato, in vari tagli: intero, cosce, polpa, supreme.

“Per noi da tempo trattare rane per il mercato francese è diventata una passione” dice Nicola De Fabritiis, fondatore e Ceo dell’azienda “da quando ancora giovincello partivo in treno dall’Italia per andare a visitare uno per uno tutti i grossisti francesi e svizzeri che commercializzavano rane, offrendo un prodotto garantito, di qualità e soprattutto in pochissimo tempo. Cinquanta anni fa nessuno era in grado di farlo. Ora le tecniche moderne hanno accelerato i tempi di ordini e di consegne ma Fish&Frog è rimasta leader nel suo settore”.

“Con il tempo l’azienda è cresciuta, abbiamo ampliato gli impianti e le celle frigorifere” continua Donatella Bindi, responsabile commerciale di Ravenna, “e al prodotto rane abbiamo aggiunto le lumache e una ampia gamma di pesce fresco e congelato anche di grosso taglio, sia di mare che di fiume, che vendiamo sull’intero territorio nazionale privilegiando però la nostra Romagna”.

“la rana è un prodotto dal gusto delicato” riprende De Fabritiis “diverso da altre specialità, adatto ad una cucina raffinata per piatti quali risotti, fritti e umidi che non hanno confronto. Spesso ci piace dire che siamo il famoso compromesso tra né carne né pesce”.”