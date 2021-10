Il Bike Tour della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica passa dal faentino per incentivare la raccolta fondi

È transitata anche da Faenza la pedalata solidale organizzata dalla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica per la ricerca. Si tratta del IX Bike Tour organizzato dalla Fondazione presieduta da Matteo Marzotto per incentivare le persone a donare. Tanti i testimonial che quest’anno si sono uniti alla manifestazione: Sofia Bertizzolo, Jury Chechi, Max Lelli, Fabrizio Macchi, Katia Ragusa, Alessandra Sensini e due volti molto noti del nostro territorio: Iader Fabbri e Davide Cassani. Partito il 28 settembre scorso da Padova, il Bike Tour è arrivato oggi alla sua ultima tappa, da Bologna a Riccione ed è stato accolto a Faenza al Museo Internazionale delle Ceramiche dove, oltre ai volontari, era presente l’amministrazione comunale. Partner di molte tappe, come della sosta manfreda, la Round Table 38.