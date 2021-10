Il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi accompagnato dalla Vicesindaca Carolina Ghiselli e dalla assessora Elisa Fiori ha voluto celebrare la festa dei nonni con la consegna delle “cartoline della gentilezza”, realizzate e disegnate dalle alunne e dagli alunni della scuola primaria “L. Quadri”, agli ospiti della casa protetta “M. Geminiani“.

Anche in questa occasione si è rivelata preziosa la collaborazione dell’Istituto Comprensivo “F. D’Este”, a partire dalla dirigente scolastica Giovanna Castaldi. Gli ospiti hanno apprezzato questi doni, semplici ma sentiti, da parte dei nostri cittadini più giovani. Alla proficua realizzazione di questo bel momento hanno contribuito con il solito generoso slancio i volontari di Auser e Gruppo Alpini.

Sindaco, vicesindaca e assessora hanno ringraziato il personale, a partire dalla coordinatrice Giulia Nappi, per il quotidiano impegno all’interno della struttura che accoglie i nostri concittadini.

“I nonni rappresentano figure centrali nella nostra società, supporto fondamentale per le famiglie. Hanno ribadito gli amministratori – Oggi li festeggiamo, ringraziandoli per la loro generosità e per la preziosa esperienza di vita che condividono con i giovani”.

In Italia la Festa dei Nonni si celebra oggi, 2 ottobre, istituita per legge il 31 luglio 2005 dal Parlamento italiano