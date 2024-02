Una notizia attesa e auspicata che giunge come riconoscimento per le precedenti edizioni organizzate e come forte segnale di rilancio per un territorio colpito duramente dall’alluvione: domenica 5 maggio LUGORUN 21K sarà Campionato Nazionale Uisp 2024 sulla distanza dei 21,097 Km, ovvero la Mezza Maratona.

Dunque, il prossimo 5 maggio a Lugo saranno assegnati i trofei nazionali, sia in campo maschile che in quello femminile, sia individuali che per squadre, con la distinzione fra le diverse categorie previste dalla Struttura di Attività di Atletica Leggera nazionale.

Una sorta di traguardo significativo per l’organizzazione l’evento di running e walking promosso dal Comitato Uisp Ravenna-Lugo, in collaborazione con l’Asd Liferunner e col supporto delle società podistiche del territorio, che prenderà il via dal piazzale del Pavaglione di Lugo (Ra). Lo scorso anno infatti la manifestazione, valida come Campionato Regionale Uisp Emilia-Romagna, si corse in segno di solidarietà per le popolazioni dei territori limitrofi a Lugo colpiti da un’ondata alluvionale che si pensava unica e irripetibile e che invece da metà maggio, dunque proprio pochi giorni dopo LugoRun, sommerse tutta la Romagna mettendo in ginocchio un territorio vastissimo. Lì dove pochi giorni prima erano stati allestiti arrivo e partenza dell’evento, con migliaia di persone a festeggiare e condividere un momento di sport e socialità, arrivò l’acqua. Il Pavaglione, da luogo di festa diventò in breve uno dei simboli dell’alluvione della Romagna.

Un segnale forte dunque. Il 5 maggio si ripartirà dal piazzale del Pavaglione per un grande evento nazionale che rappresenterà l’ennesima dimostrazione di rinascita dell’intero territorio.

Quello che già voleva essere un appuntamento di attività motoria all’aperto e di amicizia per il territorio si arricchisce di un valore sportivo che arriva come riconoscimento per il lavoro fatto negli ultimi anni dalla Uisp territoriale in maniera tale da consentire una crescita graduale dell’evento nato nel 2011.

Il prossimo 5 maggio Lugo accoglierà atleti provenienti da tutta Italia per una competizione di alto livello che si snoderà lungo il percorso che prevede il passaggio anche nelle principali aree verdi, oltre che davanti ai siti di interesse culturale della città e, novità 2024, all’interno del perimetro dell’aeroporto di Villa San Martino intitolato a Francesco Baracca.

E per chi non vorrà mettersi alla prova con l’impegno agonistico dei 21Km, la LugoRun 9K, manifestazione ludico-motoria aperta a tutta la cittadinanza con la possibilità di camminare o correre, e la LugoRun 6K Progetto Scuole per alunni e famiglie degli istituti scolastici lughesi.

“L’assegnazione del Campionato Nazionale – dice Gabriele Tagliati, presidente del Comitato territoriale Uisp Ravenna-Lugo – è motivo di orgoglio per tutti coloro che già da tempo stanno lavorando per la buona riuscita dell’evento. Pochi giorni dopo l’edizione 2023, che scegliemmo di svolgere per dare un aiuto concreto ai cittadini delle aree colpite dalle prime esondazioni, l’alluvione è arrivata in tutti i luoghi toccati dal percorso. Avere oggi la possibilità di organizzare, in quegli stessi luoghi, un evento di caratura nazionale, ci aiuta a guardare con ottimismo al futuro e con orgoglio a quello che la nostra terra ha fatto per rialzarsi dopo la tragedia dello scorso maggio”.