Continuano le attività didattiche del MIC Faenza dedicate alle famiglie. Ogni domenica è possibile giocare con la ceramica insieme ai propri figli e nipoti (dai 4 anni in su) in un laboratorio ispirato di in volta a in volta alle collezioni permanenti o alla nuova mostra dedicata al grande architetto e designer Gio Ponti che aprirà al pubblico il prossimo 17 marzo.

Domenica 11 febbraio la domenica sarà dedicata al “Carnevale futurista”: dall’osservazione delle ceramiche futuriste si prenderà ispirazione per realizzare una ceramica arlecchina, mentre quella successiva del 18 febbraio, alle ore 11, sarà una domenica speciale dedicata alle famiglie con bambini dai 2 ai 4 anni con il laboratorio di manipolazione guidata “Il grande paciugo”.

La prenotazione è obbligatoria: 0546697311, info@micfaenza.org

Calendario completo

11/2/2024 15-17

CARNEVALE… FUTURISTA

Dall’osservazione delle ceramiche futuriste prenderemo ispirazione per realizzare una ceramica arlecchina

18/2/2024 10.00-11.30

IL GRANDE PACIUGO – Speciale bimbi 2-4 anni

Un laboratorio di manipolazione guidata dedicato ai piccolissimi per esplorare l’argilla con le mani, con il naso, con i piedi. Paciughi assicurati!

25/2/2024 10.30-12.00

CHI CERCA TROVA

Un percorso per famiglie alla scoperta del MIC con mappe da orienteering…e premi finali!

25/2/2024 15-17

BLU D’EGITTO

Osservando le ceramiche dell’antico Egitto esposte in Museo, realizzeremo un manufatto in terraglia con texture ed ingobbi blu

3/3/2024 15-17

ARRIVANO I DINOSAURI

Dopo essere andati alla ricerca di animali fantastici tra le ceramiche del MIC, plasmeremo con tecniche semplici e divertenti il nostro dinosauro del cuore

10/3/2024 15-17 NUVOLE DI TERRA

Un’occasione per sperimentare l’utilizzo della decalcomania su terraglia e dar vita a forme morbide e coloratissime

17/3/2024 15-17

MANO FIORITA – MOSTRA GIO PONTI

Una breve visita alla mostra di Gio Ponti ci aiuterà a comprendere meglio l’universo creativo di un artista geniale e di realizzare una mano-scultura ispirata alle sue famosissime mani fiorite

24/3/2024 15-17 COLOMBE E COLOMBINI

Pasqua si avvicina! Lasciati ispirare dalla colomba di Picasso per creare un semplice e delicato omaggio alla pace

7/4/2024 10.00-11.30

14/4/2024 10.30-12.00

14/4/2024 15-17

AVANTI GLI ELEFANTI!

Un gigantesco e magico elefante ti aspetta al MIC. Con noi scoprirai come crearne uno tutto tuo, un più piccolo, ma coloratissimo!

21/4/2024 15-17 LABIRINTI – MOSTRA GIO PONTI

Entra nei magici labirinti di Gio Ponti e progetta un dedalo di colori dove lasciar correre la tua fantasia

28/4/2024 15-17 UN GATTO NEL PIATTO

Scopri il gatto misterioso di Picasso e creane uno tutto tuo: strambo, colorato, frammentato o ribaltato!

5/5/2024 15-17 NEL SEGNO DI MATISSE

Sperimenta nel nostro laboratorio la libertà del gesto pittorico di Matisse nella creazione di un volto e delle sue molteplici espressioni

12/5/2024 15-17

FESTA DELLA MAMMA – CERAMICA BOTANICA

Un omaggio floreale molto speciale da creare insieme alla mamma o da donare a lei in occasione della sua festa

19/5/2024 15-17

26/5/2024 15-17

A TAVOLA CON GLI INCA

Dopo aver osservato alcuni capolavori dell’arte precolombiana esposti al MIC, creiamo insieme un servizio da banchetto ispirato alla civiltà Inca

15/5/2024 mercoledì 17.30-19.30

GIORNATA DELLE FAMIGLIE – Noi siamo UNO

Porta la tua famiglia in laboratorio! Ciascun partecipante decorerà un frammento che riunendosi agli altri darà forma ad UNA sola originalissima creazione di famiglia. Il laboratorio sarà preceduto da una breve visita alla sezione “Un’ impresa di sogno” che racconta l’importanza del frammento nella nascita e rinascita del nostro Museo