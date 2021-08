Il 28 e 29 agosto torna l’Historic Minardi Day: in pista la storia della squadra faentina

Ultimi giorni di preparativi per la quinta edizione dell’Historic Minardi Day, la festa del team Minardi di Faenza in programma all’Autodromo di Imola il 28 e 29 agosto. Le prime vetture scenderanno in pista alle 9 di sabato mattina.

Il pubblico tornerà quindi a poter accedere ai box per vedere da vicino le monoposto e le vetture incontrando piloti, tecnici e ingegneri nel pieno del rispetto delle regole anti-COVID. Oltre al biglietto, per accedere all’Historic Minardi Day bisognerà non avere la febbre e possedere Green Pass e documenti di identità che potranno essere richiesti in ogni momento. Inoltre sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina sempre, anche all’aperto se il distanziamento non potrà essere rispettato.