Il 18 e 20 settembre il Gran Premio Nuvolari torna a Faenza: domenica festa in piazza

Nel weekend nel quale Faenza deciderà il futuro amministrativo dei prossimo 5 anni, torneranno in città e sulle colline le auto d’epoca del Gran Premio Nuvolari. La nuova edizione del 2020, in programma dal 17 al 20 settembre, è stata presentata in questi giorni e toccherà il territorio faentino nella prima e nella terza giornata. La competizione quest’anno vedrà in gara auto storiche costruite fra il 1919 e il 1976. 1000 km la lunghezza dell’intero percorso, con partenza e ritorno a Mantova attraverso gli itinerari più scenografici dell’Italia centro-settentrionale.