Il Faenza calcio ha la meglio sul Placci Bubano Mordano. L’obiettivo tre punti sul terreno di casa è stato centrato seppure contro avversario alla terza partita assoluta in Promozione.

La squadra biancoazzurra, priva degli infortunati Karaj, Ferri e Nicola Albonetti, ha costruito nel primo tempo senza però essere efficace in zona gol. Nella ripresa il “Costa show” ha risolto le cose. Il forte centrocampista diciottenne, schierato da mister Folli in posizione defilata sulla fascia rispetto al solito ruolo centrale, è stato determinante.

Già al 3’ Costa tira di poco a lato in diagonale, poi al 10’ Bagnolini lavora un bel pallone che mette al centro, ma Pietro Lanzoni spara alto. Al 18’ doppia occasione per Giacomo e Pietro Lanzoni che sono però imprecisi. Poi è il Bubano a farsi pericoloso in tre circostanze, con Bonora e due volte Dalmonte che sfiora la traversa.

Nel secondo tempo, c’è subito un prodigioso recupero di Tagliaferri su Bagnolini, che evita il gol, ma è questione di poco. Al 55’ Costa dialoga con Betti si presenta in area sulla fascia per battere a rete con un diagonale il portiere Taormina in uscita 1-0. Il raddoppio arriva poco dopo, al 66’ quando sulla trequarti, il pallone viene smistato da Betti a Giacomo Lanzoni e da questi a Costa che sul limite dell’area rientra verso il centro ed esplode uno splendido destro che batte Taormina. 2-0

Costa manca di poco il tris al 72’ quando spedisce di poco a lato. Ancora più ghiotta l’occasione per i biancoazzurri poco dopo quando Giacomo Lanzoni triangola con Bagnolini e colpisce il palo.

Il Placci Bubano reagisce e cerca di rendersi pericoloso fino a ottenere un calcio di rigore all’85’per evidente trattenuta in area del faentino Bertoni a Pirazzoli che poi trasforma la massima punizione. 2-1

Tre minuti dopo lanciato in contropiede, approfittando di un clamoroso liscio del difensore avversario, Bagnolini arriva in area, ma spara clamorosamente sul fondo, divorandosi un gol.

Faenza – A.Placci Bubano Mordano 2-1

Faenza: Ravagli, A. Albonetti, Navarro (68’ De Marco), Gabrielli, Bertoni, Venturelli, Betti (78’ Ibrahima), Costa, Bagnolini, G. Lanzoni (89’ F. Lanzoni), P. Lanzoni (92’ L. Errani). A disposizione: Luce, G. Errani, Savorani, S. Albonetti, Emiliani. All. Folli

Placci Bubano Mordano: Taormina, Gentilini (75’ Pirazzoli), Lazzarini, Bertocchi, Tagliaferri, Tosi (62’ Loreti), Brunetto (46’ st Gerardi), J. Fabbri, Bonora (57’ Guerrini), Dal Monte (83’ Di Trani), De Martino. A disposizione: M. Fabbri, Bardaro, Scala, Hassan. All. Tarozzi

Arbitro: Cotzaru di Bologna – Assistenti: Migani e Mainetti di Forlì

Reti: 55’ e 66’ Costa, 85’ Pirazzoli (rig)

NOTE: Ammoniti: Costa, Tagliaferri, Gentilini

Angoli: 5-5

Minuti di recupero: 2’- 4’