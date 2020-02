Igiene e sicurezza degli alimenti, incontro per ristoratori e operatori del settore: basso il numero di sanzioni

Un convegno per aiutare le attività di vendita, somministrazione e produzione di prodotti alimentari in materia di igiene e sicurezza degli stessi alimenti. L’appuntamento, ideato per pubblici esercizi, panifici, rosticcerie e tutte le attività di vendita al dettaglio o all’ingrosso, è stato organizzato da Confcommercio nella propria sede di Cervia, realizzato con il contributo della Camera di Commercio, per migliorare l’offerta formativa per le imprese associate, migliorando al contempo il servizio offerto dalle stesse imprese al comune cittadino. Basso il numero di sanzioni nel nostro territorio, a testimonianza di un’alta qualità dei servizi offerti.