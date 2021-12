I quartieri chiedono un confronto migliore con il Comune e un ascolto maggiore | VIDEO

I quartieri chiedono un confronto migliore e un maggior ascolto all’amministrazione comunale. Durante l’ultimo consiglio comunale del 2021, gli organismi consultivi volontari di quartiere hanno presentato in consiglio comunale un documento con una serie di richieste rivolte al Comune di Faenza sottolineando le criticità emerse in questi anni di servizio durante i quali i consigli hanno promosso la partecipazione da parte dei cittadini nei singoli territori della città, ascoltanto problemi, segnalato criticità, promosso percorsi di partecipazione su tematiche locali, svolgendo un ruolo prezioso durante la pandemia, in particolare durante i primi mesi più difficili.