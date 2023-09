Dopo un decennio di assenza, Adamo Guerra, il 57enne lughese ha telefonato alla sua famiglia.

Nel 2013, Guerra aveva simulato il suo suicidio, dando inizio a una misteriosa scomparsa che si è conclusa solo recentemente quando è stato individuato a Patrasso, in Grecia, grazie alla trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”.

A “Chi l’ha visto?” trasmesso su Rai3, l’ex moglie di Guerra, Raffaella Borghi, ha condiviso i dettagli della telefonata che ha ricevuto dal marito: “Mi ha chiesto scusa, ma ha la valenza che ha… La sua telefonata mi ha sconvolto, ha aperto il cuore delle mie figlie che hanno sentito la voce del loro papà. L’ultima volta che lo avevano sentito, dieci anni fa, le aveva chiamate per dirgli ‘vi voglio bene'”., – ha svelato Borghi.

Anche la figlia Carlotta ha parlato della telefonata, in un’intervista su TgR Emilia-Romagna, “Non ti dico la freddezza, pensava di parlare con mia mamma, ho dovuto dirgli che ero sua figlia. Lui continuava a dire ‘hai ragione, ho sbagliato, quello che ho fatto è inimmaginabile’, ma lo diceva come se avesse dimenticato un compleanno, non come se avesse abbandonato la moglie e due figlie”., – ha detto Carlotta Guerra.