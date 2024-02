In collaborazione con l’Itis Nullo Baldini, dopo un primo corso di assaggio avviato a settembre, Gym Academy, società affiliata al CSi di Ravenna-Lugo, ripropone un corso di avviamento alla pallamano riservato ai ragazzi e alle ragazze, dagli 11 ai 15 anni, articolato in tre giornate di prova gratuita alla palestra dell’Itis (via Cassino 71/A).

La prima prova è in programma giovedì 8 febbraio. Le altre due sono in calendario martedì 13 e giovedì 15 febbraio: tutte e tre dalle 15 alle 16,30.

Curate dal professore Marco Tosi Brandi, docente di scienze motorie e istruttore di pallamano, le tre giornate sono finalizzate da un lato a riaccendere la fiammella di una disciplina, sparita da tempo dai radar sportivi della città, e dall’altro a creare un gruppo misto di atleti, maschi e femmine, che possa poi portare alla creazione di una squadra.

La genesi di questo progetto risiede nella richiesta specifica arrivata da diversi ragazzi che, dopo avere provato a giocare a pallamano soprattutto nei Giochi Sportivi Studenteschi, non hanno più avuto opportunità di praticare questo sport. Gym Academy ha quindi intercettato tale richiesta e, trovata ampia disponibilità nel professore Tosi Brandi, ha pensato di avviare questo corso, con l’obiettivo di favorire la massima partecipazione dei giovani.

Per informazioni e iscrizioni: tel. 360 228813